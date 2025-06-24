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PREDSJEDAVAJUĆA VM BIH

Krišto: Moramo stvoriti poticajno i ravnopravno poslovno okruženje za žene poduzetnice

Krišto je podržala aktivnosti na tom polju

Fena

FENA

24.6.2025

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto svečano je otvorila današnju konferenciju Centralne banke BiH i međunarodnih partnera posvećenu implementaciji Kodeksa podrške finansiranju žena poduzetnica.

Krišto je podržala aktivnosti na tom polju, gdje je istakla ključnu ulogu Kodeksa podrške kao snažnog alata za prevladavanje izazova i poticanje stabilnog razvoja.

Izrazila je zahvalnost guvernerki CBBiH Jasminin Selimović i međunarodnim partnerima za njihovu predanost i viziju u tom strateškom poduhvatu, potvrđujući važnost takvih inicijativa za budućnost poduzetništva.

Krišto je naglasila kako je cilj stvoriti poticajno i ravnopravno poslovno okruženje za žene poduzetnice, što će pridonijeti privrednom rastu i društvenoj stabilnosti, ističući kako je ravnopravan pristup važan stup za snažniju i otporniju ekonomiju naše zemlje.

Navela je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predano da podrži svaki korak u pravcu ekonomske jednakosti i održivog razvoja.

- Kroz evropski put naše zemlje i integracijske procese moramo hrabro i odlučno praviti ključne iskorake u svim oblastima koje će omogućiti priliku svima - poručila je Krišto, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

# PODUZETNICE
# BORJANA KRIŠTO
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