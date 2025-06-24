Tramp zagrmio kao nikad do sada: "Oni, dovraga, ne znaju šta rade, nisam zadovoljan Izraelom

Predsjednik Donald Tramp (Trump) jutros je ispoljio snažan bijes dok je primirje koje je posredovao između Izraela i Irana počelo pokazivati znakove krhkosti. Tramp je kritizirao obje strane, ali je najoštrije osudio Izrael, za koji je rekao da je "sasuo bombe na Iran čim smo postigli dogovor". - Imamo dvije zemlje koje se bore tako dugo i tako žestoko da više ne znaju šta, dovraga, rade - rekao je razjareni Tramp, optužujući i Izrael i Iran za kršenje primirja koje je najavio prethodne večeri, prenose svjetski mediji.

Predsjednik je potvrdio da ne vjeruje da je primirje zvanično prekinuto, ali je izrazio posebno nezadovoljstvo potezima Izraela, za kojeg je rekao da je vrlo brzo prekršio dogovor. - Izrael je, čim smo postigli sporazum, izašao i bacio teret bombi kakav nikad ranije nisam vidio - rekao je Tramp dok je napuštao Vašington na putu ka NATO samitu u Nizozemskoj. Dodao je: - Nisam zadovoljan Izraelom. Znate, kad kažem: "U redu, sad imate 12 sati", ne mislim da treba odmah u prvom satu baciti sve što imate. Dakle, nisam zadovoljan njima. Nisam zadovoljan ni Iranom.