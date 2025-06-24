Ministri Hurtić i Zukorlić o mogućim posljedicama uvođenja obaveznog vojnog roka u Srbiji po građane BiH s dvojnim državljanstvom

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Srbije Usame Zukorlić su danas u Sarajevu razgovarali o odnosima dvije države s posebnim akcentom na najavljeni zakon kojim Srbija uvodi obavezan vojni rok za sve muškarce, uključujući i one s dvojnim državljanstvom, javlja Anadolu.

- Prema informacijama koje su ministri razmijenili, zakon bi uskoro trebao biti usvojen, što bi moglo izazvati niz problema za građane Bosne i Hercegovine koji posjeduju i državljanstvo Srbije, budući da bh. zakonodavstvo eksplicitno zabranjuje obavezu služenja vojnog roka u drugoj državi. Kršenje ove odredbe moglo bi imati ozbiljne pravne posljedice za sve one koji se, eventualno, odluče odazvati pozivu iz Srbije - navodi se u saopćenju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

- Zakoni naše države jasno štite svoje građane od obaveza koje se odnose na vojne službe u drugim državama. Svaki pokušaj primjene ovakvih mjera na bh. državljane s dvojnim državljanstvom predstavlja direktan izazov našim zakonima i pravima tih građana. Zatražit ćemo od svih nadležnih institucija BiH da se hitno uključe u rješavanje ovog nadolazećeg problema s obzirom na činjenicu da se veliki broj građana već zvanično obraća našim institucijama u kojima iskazuju zabrinutost. Moramo naći rješenje prihvatljivo za obje države - rekao je Hurtić.

Zukorlić se složio da je riječ o osjetljivom pitanju i izrazio spremnost Srbije za daljnje razgovore.

- Srbija ne želi da ovim zakonom naruši odnose s Bosnom i Hercegovinom niti da dovede građane u pravnu dilemu. Svjesni smo osjetljivosti ove teme i otvoreni smo za međuresorne konsultacije kako bismo spriječili moguće negativne posljedice i pronašli model koji će poštovati zakonodavne okvire obje države - kazao je Zukorlić tokom sastanka.

Hurtić je naglasio da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti pratiti razvoj situacije i pružati podršku građanima čija bi prava mogla biti ugrožena.