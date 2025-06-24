Kako BiH gubi generacije u potrazi za srećom: Najmlađi patološki kockar u BiH ima tek 15 godina

Bosna i Hercegovina, zemlja s jednim od najvećih brojeva kladionica po glavi stanovnika u Evropi, svjedoči dramatičnom porastu patološkog kockanja. Iza statistika koje prikazuju milijarde u prometu kriju se razorene porodice, izgubljene generacije i tihi društveni kolaps. Najmlađi patološki kockar u BiH ima tek 15 godina.

Iluzija dobitka

Prema podacima Poreske uprave FBiH, ukupni promet sportskih kladionica u 2024. godini iznosio je 1.622.623.024 KM. U društvu koje se bori s nezaposlenošću, inflacijom i nejednakostima, kladionice nude iluzije brze zarade i za mnoge postaju „posljednja nada“. U tranzicijskom haosu često se ignoriraju posljedice koje ostaju duboko urezane u tkivo zajednice.

Stručnjaci kockanje ne posmatraju kao porok već kao progresivnu bolest koja napreduje kroz četiri faze i to: pobjednička faza – ovisnik vidi dobitke kao potvrdu svoje vrijednosti; gubitnička faza – neočekivani gubici tumače se kao „loša sreća“; faza očajanja – gubici postaju logični slijed i faza beznađa – nema više izlaza, kockar tone.

Stručnjaci upozoravaju da generacijski jaz i ekonomska nesigurnost pogoduju razvoju ovisnosti, dok društvo često šuti ili normalizira ovaj obrazac ponašanja. Sociolog Vladimir Vasić ističe za „Dnevni avaz“ da je patološko kockanje bolest savremenog društva s ozbiljnim posljedicama.