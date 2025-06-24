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GRAČANLIJA

Takmičenje najspretnijih operatera kompaktnim radnim mašinama: Bagerista Nesib Ahmić državni prvak BiH

Prvenstvo u ocjenjivanju brzine, vještine i preciznosti bagerista organizirala „Caterpillar“ kompanija iz Engleske

S takmičenja. Avaz

H. Čalić

24.6.2025

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u organizaciji „Caterpillar, velike engleske kompanije radnih građevinskih mašina, sedamdeset operatera građevinskih mašina iz naše zemlje takmičilo se na tri radne građevinske mašine (bagerima) pokazujući vještinu, brzinu i preciznost putem preciznih vježbi.

Održano takmičenje. Avaz

Bageristi su stigli iz raznih krajeva BiH, svi željni da pokažu šta sve mogu uraditi na radnim mašinama, šta su do sada, kao iskusni vozači naučili i koliko su koncentrirani u izvođenju vježbi pripremljenih na specijalnom terenu. Među njima je bio i Gračanlija Nesib Ahmić (43) iz gračaničkog naselja Pribava (OR Pepi), bagerista koji je 2008. godine već bio prvak Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju.

- Trebalo je imati veliku koncentraciju, prisebnost i biti vješt u vježbama koje su od nas vozača tražene. Naprimjer, kašikom od bagera skinuti tenisku lopticu sa čunja, a da se čunj ne obori, a potom lopticu ubaciti u gume sa određene daljine. Drago mi je što sam ponovo šampion BiH i što ću u oktobru ove godine na „Caterpillar“ takmičenju u Malagi (Španija) predstavljati našu domovinu – izjavio je za „Dnevni avaz“ Nesib Ahmić.

Istakao je da se sa svojim bagerom druži više od 28 godina, pretežno radeći na iskopima i da mu je to jedina egzistencija i zanimanje bageriste, koje ni za šta ne bi mijenjao.

# GRAČANICA
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