Takmičenje najspretnijih operatera kompaktnim radnim mašinama: Bagerista Nesib Ahmić državni prvak BiH

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u organizaciji „Caterpillar, velike engleske kompanije radnih građevinskih mašina, sedamdeset operatera građevinskih mašina iz naše zemlje takmičilo se na tri radne građevinske mašine (bagerima) pokazujući vještinu, brzinu i preciznost putem preciznih vježbi.

Bageristi su stigli iz raznih krajeva BiH, svi željni da pokažu šta sve mogu uraditi na radnim mašinama, šta su do sada, kao iskusni vozači naučili i koliko su koncentrirani u izvođenju vježbi pripremljenih na specijalnom terenu. Među njima je bio i Gračanlija Nesib Ahmić (43) iz gračaničkog naselja Pribava (OR Pepi), bagerista koji je 2008. godine već bio prvak Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju.

- Trebalo je imati veliku koncentraciju, prisebnost i biti vješt u vježbama koje su od nas vozača tražene. Naprimjer, kašikom od bagera skinuti tenisku lopticu sa čunja, a da se čunj ne obori, a potom lopticu ubaciti u gume sa određene daljine. Drago mi je što sam ponovo šampion BiH i što ću u oktobru ove godine na „Caterpillar“ takmičenju u Malagi (Španija) predstavljati našu domovinu – izjavio je za „Dnevni avaz“ Nesib Ahmić.

Istakao je da se sa svojim bagerom druži više od 28 godina, pretežno radeći na iskopima i da mu je to jedina egzistencija i zanimanje bageriste, koje ni za šta ne bi mijenjao.