Isak se sastao sa Zukorlićem: Razgovarano o sigurnosnim pitanjima u regionu i unaprijeđenju saradnje

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas je ugostio Usamea Zukorlića, ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije i predsjednika Stranke pravde i pomirenja.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim sigurnosnim pitanjima u regionu, unapređenju međusobne saradnje te potrebi jačanja institucionalnih veza između Bosne i Hercegovine i Srbije.

Posebna pažnja posvećena je važnosti jačanja međunacionalnog povjerenja, dijaloga i saradnje među narodima u regionu.

Ministar Isak je kazao da mu je zadovoljstvo bilo ugostiti gospodina Zukorlića i razmijeniti mišljenja o ključnim sigurnosnim i društvenim temama. Istakao je da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje otvoreno za dijalog i saradnju sa svim akterima koji doprinose stabilnosti i miru u regionu, jer kako je istakao samo zajedničkim naporima možemo graditi sigurnije društvo i bolju budućnost za sve građane.

Zukorlić u svom razgovoru sa ministrom Isakom naglasio je važnost ovakvih susreta koji su od izuzetne važnosti za izgradnju mostova saradnje i međusobnog razumijevanja između naroda i institucija. Kazao je da je razgovor sa ministrom Isakom bio konstruktivan i ohrabrujući te da su dijalog i međusobno poštovanje ključni za jačanje stabilnosti i sigurnosti na Balkanu. Naglasio je da je zajednička odgovornost da grade ambijent u kojem prevladavaju mir, saradnja i pravda. Zahvalio se ministru Isaku na srdačnom prijemu i gostoprimstvu te pohvalio napore i posvećenost ministra Isaka, ističući kako njegova predanost radu doprinosi stabilnosti i razvoju zajednice.

Obje strane izrazile su spremnost za nastavak saradnje u budućnosti te dogovorile razmjenu iskustava i jačanje institucionalnih veza na obostranu korist.