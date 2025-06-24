Srđan Mandić: Općina Centar nije prepreka za Prvu transverzalu, to je za mene prioritet

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić (NS) bio je gost intervjua za Avaz TV s Mimom Šahinpašićem.

On je govorio o brojnim aktuelnim temama, dotakao se rada Trojke u KS, pričao je o KK Bosni, FK Sarajevu, stadionu "Asim Ferhatović Hase", zabrani ulaska pasa u Veliki park, problemima s parkinzima...

Poručuje da je protiv rušenja Skenderije te da smatra da bi građani na referendumu trebali odlučiti šta je najbolje rješenje za nju.

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2' - Osjećam se frustrirano, sve nas vraća na ono vrijeme prije rata. Vratilo smo se puno koraka unazad, nakon perioda nade.

4' - Bio sam ministar u Vladi šestorke koja je pokazala da se može, zato sam frustriran onim što imamo danas.

6' - Ne mogu da ne uputim kritiku Trojki. Nešto što smo znali raditi, ne sada da ne znamo, nego se u tome koprcamo. Kada ne ide rezultat, džaba šta god da radiš. Ima prostora za popravak, ako ne znaju nek kopiraju šta je radila Šestorka.

7' - Pet ministara komunalne privrede je promijenila Trojka. Katastrofalno je bilo spojiti komunalnu privredu i prostorno uređenje u jedno Ministarstvo. Ukazivao sam na određena kadrovska rješenja.

8' - Veliki je budžet, ali ogroman dio ide na plaće. Ne isporučuje se ono što treba u komunalnoj privredi i infrastrukturi, s izuzetkom ministra saobraćaja.

10' - Ušao sam u Vladu KS sam ušao kao nepoznat čovjek za širu javnost, a izašao sam kao jedan od najpopularnijih, što se pokazalo na izborima u Centru. Nekoliko je jednostavnih rješenja. Prvo treba uložiti u firme, opremiti, zaposliti još komunalaca, ne administracije i onda se mogu dići cijene. Pokrenut ćemo vlastito komunalno preduzeće, žao mi je što nisam ranije, jer sam vjerovao da će kantonalno moći isporučiti ono što treba, jer sam bio ministar.

12' - Što se tiče zabrane pasa u Velikom parku. Imamo Odluku iz 2018. godine koja propisuje pravila ponašanja. Nemojmo pričati o psima, nego o neodgovornim vlasnicima pasa. Volio bih da ljudi vide na šta liči komunalni radnik kad kosi park i naiđe na pseći izmet. To je vijećnica kojoj je brat poginuo predložila.

14' - Znak ne znači da psi ne mogu boraviti u parku, izmijenit ćemo table i odrediti pravila ponašanja u parku. Nisam za to da psi uneređuju spomeničko područje i nisam za to da psi imaju pristup dječijim igralištima. To je čak i vani definisano zakonim. Ako ću zbog toga izgubiti podršku, nemam nikakav problem.

18' - Zalažem se za to da se napravi velika podzemna garaža kod Željezničke stanice.

19' - Radimo projektna rješenja da završimo podzemnu garažu na Merhemića trgu.

21' - Još ima dovoljno mjesta na plaćenim parkinzima, ali ljudi nemaju naviku da parkiraju na njima.

23' - Zagovarat ću da Skenderija ostane u ovom obliku uz sve potrebne rekonstrukcije. On kao spomenička infrastruktura treba opstati.

24' - Mandić je govorio i o zakupcima koji su izbačeni iz Skenderije.

26' - U posljednje vrijeme nisam u velikoj komunikaciji s ljudima iz Naše stranke. Ranije smo imali jedinstven stav da smo protiv rušenja, ne znam da li se kod nekoga drugog nešto promijenilo.

27' - Neka građani odluče na referendumu šta ćemo sa Skenderijom.

29' - Nekoliko put smo spasili Bosnu od potpunog gašenja, sada ćemo uvećati izdvajanja za vrhunski sport, a vjerujem da će to zadovoljiti i apetite Bosne.

31' - Izdavajamo za Stadion "Asim Ferhatović Hase", ali to se ne vidi.

34' - Izdvojit ćemo sredstva za istočnu tribinu.

35' - Općina Centar nije prepreka za Prvu transverzalu, to je za mene prioritet.

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