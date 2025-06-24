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JASAN STAV

OHR: Vlasti RS da se suzdrže od formiranja rezervnog sastava policije

Predloženo formiranje rezervnog sastava policije i reakcije koje su uslijedile ne doprinose jačanju mira i stabilnosti u BiH, navode iz OHR-a

Kristijan Šmit. A. Ovčina / Avaz

FENA

24.6.2025

Ured visokog predstavnika smatra da je obrazloženje dato za formiranje rezervnog sastava policijskih snaga Republike Srpske i dalje nejasno, odgovoreno je Feni iz OHR-a na molbu za komentar najave formiranja rezervnog sastava policije u ovom entitetu.

- Izjave ministra unutrašnjih poslova RS sugeriraju da svrhe u koje se formira rezervni sastav policije mogu uključivati, između ostalog, i upravljanje granicama i migracijama, kao i operacije protiv dronova, što su pitanja u nadležnosti nekoliko različitih institucija koje zahtijevaju koordinirane i sveobuhvatne odgovore na nivou cijele države - navodi se u odgovoru.

Umjesto pokretanja jednostranih inicijativa kao što je formiranja rezervnog sastava policije, smatraju u OHR-u, vlasti na svim nivoima bi trebale dati prioritet saradnji usmjerenoj na unapređenje sigurnosti građana i održavanje sigurnog okruženja. Politika imigracije, izbjeglica i azila je ustavna nadležnost državnih institucija i treba jačati njihove kapacitete.

- Predloženo formiranje rezervnog sastava policije i reakcije koje su uslijedile ne doprinose jačanju mira i stabilnosti u BiH. S obzirom na istorijski kontekst rezervnog sastava policijskih snaga u BiH, ne iznenađuje činjenica da ova inicijativa generira nepovjerenje. U tom svjetlu, odlučno pozivamo vlasti RS da se suzdrže od daljnjeg postupanja u pogledu ovog zakonskog prijedloga te da se, umjesto toga, uključe u dijalog sa kolegama na državnom nivou i unutar Federacije BiH - rečeno je Feni iz OHR-a.

# OHR
# RS
# CHRISTIAN SCHMIDT
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