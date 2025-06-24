Najveća izložba Ahmeta Bajrića Blicka sutra na Trgu slobode u Tuzli: Više od 300 fotografija koje su živi dokaz

Na Trgu slobode u Tuzli sutra u 19 sati bit će otvorena do sada najveća izložba fotografija Ahmeta Bajrića Blicka.

Povodom 30. godišnjice od genocida u Srebrenici autor je odlučio postaviti preko 300 fotografija koje su živi dokaz – vizualno svjedočanstvo proboja, stratišta, dženaza, Marša mira, sve grobnice i neumorne borbe Srebreničanki.

Izložba je poruka – nikad ne zaboraviti genocid i ostaviti trajno sjećanje za mlađe generacije.

Ova izložba je mnogo više od fotografija – to je historija, emocija, odgovornost i prevencija pakla zaborava. Svaki posjetilac postaje čuvar sjećanja, svjedok istine, branilac pravde.

- Pozivamo Vas da prisustvujete otvaranju i na taj način odate počast žrtvama - poručeno je.