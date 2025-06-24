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"OTPADNIK"

Vukanović o posjeti Roda Blagojevića: "Sjetio se srpskih korijena kad je ostao bez političke moći"

Rod Blagojević nas Srbe je osramotio zbog korupcije, prodaje senatorskog mjesta, zbog čega je bio u zatvoru, kaže Vukanović

Vukanović: Prokomentarisao posjetu Blagojevića. Dejan Rakita/PIXSELL / AP

A. O.

24.6.2025

Posjetu bivšeg kongresmena i guvernera savezne države Ilinois Roda Blagojevića prokomentarisao je zastupnik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović.

On je kritikovao posjetu Banjoj Luci, nazivajući ga "otpadnikom" i "izdajnikom".

- Sjetio se srpskih korijena kada je izašao iz zatvora i nema nikakvu političku moć, uticaj i funkciju, kako bi kao „lobista“ bez uticaja uzimao ogroman novac iz budžeta RS-a, bio statista u besmislenoj Dodikovoj predstavi koja ima za cilj da predstavi kako ima podršku Amerike, Trampa (Trumpa) i njegove administracije, a što suštinski nema veze sa istinom – poručio je Vukanović.

Blagojeviću je zamjerio podršku za NATO bombardovanje Srbije i činjenicu da je bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića nazvao ratnim zločincem.

- Rod Blagojević nas Srbe je osramotio zbog korupcije, prodaje senatorskog mjesta, zbog čega je bio u zatvoru i osuđen pravosnažno na 14 godina robije, ali prije svega je neoprostiva njegova izdaja, podržavanja agresije na Srbiju 1999. godine, stradanje nedužnog naroda i zbog toga nije dobro došao ni u Hercegovinu, gdje ga je pozvao rođak Vukota Govedarica, ni u Banjaluku niti u RS, jer prema izdajnicima, otpadnicima i prodanim dušama treba pokazati samo prezir a ne počasti – naveo je Vukanović.

Podsjetimo, Blagojević je izašao iz zatvora nakon što ga je pomilovao aktuelni predsjednik SAD-a Donald Tramp 2020. godine, a postao je lobista za vlasti u manjem bh. entitetu krajem marta ove godine.

# NSRS
# SAD
# DONALD TRUMP
# ROD BLAGOJEVICH
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# ROD BLAGOJEVIĆ
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