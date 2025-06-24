Vukanović o posjeti Roda Blagojevića: "Sjetio se srpskih korijena kad je ostao bez političke moći"

Posjetu bivšeg kongresmena i guvernera savezne države Ilinois Roda Blagojevića prokomentarisao je zastupnik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović.

On je kritikovao posjetu Banjoj Luci, nazivajući ga "otpadnikom" i "izdajnikom".

- Sjetio se srpskih korijena kada je izašao iz zatvora i nema nikakvu političku moć, uticaj i funkciju, kako bi kao „lobista“ bez uticaja uzimao ogroman novac iz budžeta RS-a, bio statista u besmislenoj Dodikovoj predstavi koja ima za cilj da predstavi kako ima podršku Amerike, Trampa (Trumpa) i njegove administracije, a što suštinski nema veze sa istinom – poručio je Vukanović.

Blagojeviću je zamjerio podršku za NATO bombardovanje Srbije i činjenicu da je bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića nazvao ratnim zločincem.