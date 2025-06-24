Magazinović: Srbija štiti ratnog zločinca Đukića, porodice žrtava zaslužuju pravdu

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović, na današnjem plenarnom zasjedanju PSVE održanom u Strasbourgu povukao je paralelu između izostanka kazne za ratne zločine koji su se desili u Bosni i Hercegovini s onima koji se dešavaju u Ukrajini i Palestini, navodi Sektor Parlamentarna skupštine BiH za odnose s javnošću pozivajući se na informaciju Kluba poslanika Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu.

- Prije tri decenije, Bosna i Hercegovina bila je žrtva agresije a svijet je posmatrao masakre nad civilima. Jedan od njih desio se u Tuzli 25. maja 1995. godine, kada je granata tzv. "Vojske RS" ubila 71 osobu. Prosjek godina žrtava bio je 21, a najmlađa imala je samo dvije godine. Danas govorim ovdje na zahtjev Gradskog vijeća Tuzle. Porodice poginulih ne traže osvetu već pravdu. Za taj zločin osuđen je general Novak Đukić. On danas nije u zatvoru, bježi od pravde i slobodno živi u Srbiji koja ga štiti. On je presuđeni ratni zločinac, ali i simbol nekažnjivosti koja ohrabruje nove zločince, možda i one u Ukrajini ili Palestini - rekao je Magazinović u govoru na ovom zasjedanju.

Još je opasnije, dodao je, što Đukić nije usamljen slučaj jer Srbija godinama pruža utočište osuđenim i optuženim ratnim zločincima. Zato Vijeće Evrope treba da osudi ovu praksu i traži da svaki zločinac bude kažnjen – zbog Bosne i Hercegovine danas, Ukrajine i Palestine sutra, kazao je Magazinović također.

- Bez istine i pravde nema mira – ni u Ukrajini ni u Palestini ni u mojoj zemlji niti bilo gdje u svijetu. Učimo iz prošlosti. Kaznimo zločince i one koji ih štite - njegove su riječi.

Nedavno je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Deklaraciju o zahtjevu za institucionalno djelovanje radi izvršenja pravosnažne presude protiv Novaka Đukića i zaštite prava žrtava zločina na Kapiji. Između ostalog je zatraženo da se o ovoj temi govori i u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, što je Magazinović realizirao.