Pitali smo građane Džeko ili Sušić: "...Zato što je nenadmašan fudbaler i još bolji čovjek"

Ko je bolji: Edin Džeko ili Safet Sušić? Vječita dilema među ljubiteljima bh. fudbala ponovo je aktuelna.
AVAZOVA ANKETA
U odgovorima se često vidi da oni stariji preferiraju Sušića, a mlađi Džeku
Avazova anketa. Avaz
Ko je bolji: Edin Džeko ili Safet Sušić? Vječita dilema među ljubiteljima bh. fudbala ponovo je aktuelna.
Ekipa našeg portala izašla je na ulice Sarajeva i pitala građane šta misle – da li je "Dijamant" iz novije generacije veći igrač ili ipak legendarni "Pape", kojeg mnogi i danas nazivaju jednim od najboljih svih vremena.
Mišljenja su, očekivano, podijeljena – dok jedni tvrde da je Džeko svojim golovima i kapitenstvom zadužio reprezentaciju i oborio rekorde, drugi ne kriju nostalgiju i kažu da fudbal kakav je igrao Sušić danas više ne postoji. U odgovorima se često vidi da oni stariji preferiraju Sušića, a mlađi Džeku.
Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.
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