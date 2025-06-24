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SRAMOTAN ČIN

Ponovno skrnavljenje pravoslavnog groblja kod Kladnja: Porodice traže odgovornost

Sveštenik Darko Kujundžić potvrdio je da je riječ o drugom incidentu u kratkom vremenskom razmaku

Polupani spomenici na pravoslavnom groblju. SRNA

M. Až.

24.6.2025

Na pravoslavnom groblju u selu Kovačići, općina Kladanj, ponovo su oskrnavljeni nadgrobni spomenici. Sveštenik Darko Kujundžić potvrdio je da je riječ o drugom incidentu u kratkom vremenskom razmaku. Porodice oštećenih spomenika izrazile su ogorčenje jer počinioci još uvijek nisu pronađeni, a slični slučajevi su se ranije već dešavali na istom mjestu.

Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je da danas u srpskim selima na području općine Kladanj više ne živi srpsko stanovništvo, te da, kako je rekao, "vlada atmosfera neprihvatanja srpske zajednice".

Podsjetio je i na historijske okolnosti, navodeći: "Kladanj je tokom Drugog svjetskog rata bio ustaški centar u regiji, gdje su sva srpska sela bila uništena."

Dodao je i: "Srbi iz Kladnja su protjerani 1992. godine, a njihove kuće i imanja su zapaljeni i uništeni. Višestruke molbe za obnovu sela ostale su bez odgovora lokalnih vlasti, federalnih institucija i međunarodne zajednice."

# KLADANJ
# PRAVOSLAVNO GROBLJE
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