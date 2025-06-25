U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte kako je uz posredovanje SAD i Katara sklopljeno primirje: Tramp zaustavio novi sukob

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte o tome kako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaustavio novi sukob.

Još tokom noći, Tramp je saopćio da je postignut dogovor o primirju i da je rat između Izraela i Irana završen, što su kasnije potvrdile obje strane.

Prenosimo vijest o tome kako je naređena provjera imovine porodice Čampara, Tužilaštvo BiH formalno naredilo istragu protiv Dubravka Čampare.

Zemlje regiona su dobile „ulaznicu“, BiH čvrsto na začelju evropskog puta!

Čitajte i o Mirzi Berbiću, koji je otišao u Njemačku, a od tada mu se gubi svaki trag.

Donosimo i priču o tome da se građanima BiH izriču kazne, pazite šta unosite u susjednu Hrvatsku.

Čitajte kako su dječaci Muhamed i Ahmed postali zvijezde TikToka.

Ličnost dana je američki predsjednik Donald Tramp (Trump).

Donosimo i priču o tome što bh. entitet RS najavljuje mobilizaciju rezervnog sastava policije. Saznajte šta je za „Dnevni avaz“ poručio profesor Armin Kržalić.

Na stranama „Globusa“ čitajte o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, te šta je izgubio.

U rubrici „Biznis“ možete pročitati o implementaciji Kodeksa podrške finansiranju žena poduzetnica.

U rubrici „Jetset“ pročitajte šta je popularni pjevač Saša Kovačević izjavio za naš medij.

I svakako ne zaboravite na strane "Sporta", gdje donosimo priču o Svjetskom klupskom prvenstvu.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.