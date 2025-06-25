Stanje na putevima: Obustavljen saobraćaj na putu Jablanica-Blidinje i Ugljevik-Glavičice

Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, a posebno je frekventno na putnim pravcima Sarajevo-Mostar i Lašva-Vitez-Travnik. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa vozače savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima, a da tokom vožnje prave češće pauze.

Čuvajte vaš život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa je i za njih obavezno poštivanje saobraćajnih propisa.

Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).