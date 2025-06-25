Jasminka Džumhur imenovana za članicu UN Komiteta za prava radnika migranata

Na 12. sastanku država članice Međunarodne konvencije o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica, koji je jučer održan u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku, ombudsmenka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur izabrana je za članicu Komiteta za zaštitu prava radnika migranata.

Jasminka Džumhur je doktorica pravnih nauka, pravna stručnjakinja s više od 35 godina iskustva u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. Kao ekspertica UN-a, u periodu 2010-2015. godine, obavljala je dužnost članice i potpredsjednice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke, kao prva žena koja je izabrana u ovo tijelo, a koje je uspostavljeno 1980 godine; te članice i potpredsjednice Komiteta za prava radnika migranata (2015-2019 i 2022 -2025, i članice Međunarodne komisije za Ukrajinu (2022-2023).

Prije imenovanja na poziciju Ombudsmenke za ljudska prava, u prvom mandatu, 2008. godine, bila je 12 godina na poziciji sutkinje i predsjednice Općinskog suda za prekršaje u Zenici, te više od šest godina u Visokom komesarijatu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. U periodu 2007-2008 godina, u Međunarodnoj komisiji za nestala lica (ICMP) obavljala je dužnost koordinatorice Regionalnog programa za pravdu i civilno društvo Zapadnog Balkana.