Klinika za radiologiju: Inovativne metode liječenja

U amfiteatru Klinike za radiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) održano je stručno predavanje iz oblasti interventne radiologije. Tema predavanja bila je „Značaj primjene navigacijskog sistema CAS-One IR kod mikrotalasne ablacije tumora“.

Predavanje je održao Stefan Weber iz renomirane kompanije CASCINATION sa sjedištem u Bernu, Švicarska.

Prema riječima doc. dr. Fuada Zukića, šefa Klinike za radiologiju KCUS, interventna radiologija predstavlja revolucionarni pristup u dijagnostici i liječenju tumora, omogućavajući minimalno invazivne procedure koje smanjuju rizike i vrijeme oporavka pacijenata. Primjena naprednog navigacijskog sistema CAS-One IR kod mikrotalasne ablacije donosi značajne prednosti u preciznosti i efikasnosti tretmana.

- Ovaj sistem omogućava trodimenzionalno navođenje i precizno pozicioniranje ablacionih sondi, što povećava tačnost ciljanja tumorskog tkiva i minimalizira oštećenje okolnih zdravih struktura. Time se postiže efikasnija terapija tumora sa smanjenim rizikom od komplikacija, skraćuje vrijeme zahvata i poboljšava oporavak pacijenata - rekao je doc. dr. Zukić, šef Klinike za radiologiju.

Upotreba CAS-One IR navigacije u mikrotalasnoj ablaciji tumora predstavlja značajan iskorak u unapređenju kliničkih procedura i kvalitetu zdravstvene zaštite, potvrđujući posvećenost KCUS-a savremenim i inovativnim metodama liječenja.



