Više od dvije godine traže izmjene i dopune Zakona o PIO: Umjesto nove formule, penzioneri će dobiti priču

Više od dvije godine traje borba penzionera za izmjene i dopune Zakona o PIO. Parametri prema kojima se vrši redovno i vanredno usklađivanje penzija, tojest njihov rast, najčešće im ne ide naruku. Tako ove godine, prema postojećim parametrima, BDP-u i indeksu potrošačkih cijena, vanredno usklađivanje nije moguće.

Federalni zastupnik Admir Čavalić, koji je u svojstvu predsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku nedavno primio predstavnike Saveza udruženja penzionera FBiH, očekuje da će se na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta 23. jula naći radna verzija izmjena tog zakonskog rješenja.

- Dobro je da se otvorila ova priča, ali nadam se, iskreno, da to neće biti tačka na kojoj je Ministarstvo uopšteno govoriti o tome šta su radili, već da ćemo imati konkretne informacije o tome planira li se uopšte ići sa izmjenom indikatora, odnosno, načina obračuna usklađivanja penzija i to s tačno naznačenim rokovima – kazao je Čavalić za „Dnevni avaz“.