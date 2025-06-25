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RAZOČARANJE

Više od dvije godine traže izmjene i dopune Zakona o PIO: Umjesto nove formule, penzioneri će dobiti priču

Nadam se da ćemo imati konkretne informacije o tome planira li se uopšte ići sa izmjenom načina obračuna usklađivanja penzija, kaže Čavalić

Penzioneri: Primanja ista. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

25.6.2025

Više od dvije godine traje borba penzionera za izmjene i dopune Zakona o PIO. Parametri prema kojima se vrši redovno i vanredno usklađivanje penzija, tojest njihov rast, najčešće im ne ide naruku. Tako ove godine, prema postojećim parametrima, BDP-u i indeksu potrošačkih cijena, vanredno usklađivanje nije moguće.

Federalni zastupnik Admir Čavalić, koji je u svojstvu predsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku nedavno primio predstavnike Saveza udruženja penzionera FBiH, očekuje da će se na sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta 23. jula naći radna verzija izmjena tog zakonskog rješenja.

- Dobro je da se otvorila ova priča, ali nadam se, iskreno, da to neće biti tačka na kojoj je Ministarstvo uopšteno govoriti o tome šta su radili, već da ćemo imati konkretne informacije o tome planira li se uopšte ići sa izmjenom indikatora, odnosno, načina obračuna usklađivanja penzija i to s tačno naznačenim rokovima – kazao je Čavalić za „Dnevni avaz“.

Admir Čavalić. Avaz

Krajnje je vrijeme, naglasio je, da javnost, tojest penzioneri saznaju da li će se ići u smjeru izmjena određenih indikatora poput BDP-a, na način da se umjesto tog indikatora uvede prosječna plaća.

- Tu je i pitanje hoće li se usklađivanje vršiti dva puta godišnje, kao što su tražili penzioneri, a ne imaju samo jedno i da potom cijelu godinu čekaju hoće li dobiti koji procenat više – dodao je on.

Podsjetimo, u ponedjeljak je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković održao sastanak s predsjednikom Saveza, Redžom Mehićem i to na njegov zahtjev, a kojem je prisustvovao i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

# PENZIONERI
# ADMIR ČAVALIĆ
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