Zemlje regiona dobile „ulaznicu“ za Plan rasta: BiH čvrsto na začelju evropskog puta!

Dodaje da evropski put BiH više nije prioritet Brisela, jer je pažnja usmjerena na očuvanje ustavnog poretka i osnovnu institucionalnu vladavinu prava u trenutnim okvirima. Ispunjavanje uvjeta na evropskom putu, što se čeka godinama, bilo bi poželjno, ali politička kriza i nepoštivanje nadležnosti države i njenih institucija, BiH u očima Brisela pretvaraju u zarobljenu zemlju i sigurnosni problem, gdje su i postojeće funkcije dovedene u pitanje.

- Čak nismo u stanju da držimo glavu iznad vode. Sad je samo pitanje koliko dugo možemo da držimo dah. U toliko smo lošoj situaciji – kaže za „Avaz“ profesorica na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu i ekspert za evropske integracije Lejla Ramić-Mesihović.

Ministarstvo finansija Srbije potvrdilo je da su 21. juna ovoj zemlji uplaćena prva sredstva EU u iznosu od 51,66 miliona eura, u okviru pretfinansiranja iz Plana rasta za zapadni Balkan. Prvi iznosi iz ukupnog fonda od 6 milijardi eura prethodno su odobreni Sjevernoj Makedoniji (24,4 miliona eura), Albaniji (30) i Crnoj Gori (12,5 miliona eura). Za BiH je bilo predviđeno 70 miliona eura, ali naša zemlja stoji ukopana na evropskom putu, te nije u stanju da usaglasi Reformsku agendu, kao ulaznicu i potvrdu opredjeljenja za nastavak reformi na evropskom putu.

- Bojim se da na ovaj način, s ovakvim rukovođenjem državom, vanjskom politikom, s ovakvim odnosom s EU, ali i sa slabom koalicijom na državnom nivou i odnosima unutar BiH, ne postanemo zemlja na koju će se gledati kao na bezbjednosni rizik na marginama EU. Sebi smo napravili više posla, koji spada u domen čak i konfliktnog kriznog menadžmenta. Unutrašnja trvenja su prioritet, godinu i po prije izbora ne znate ko je većina, a ne možete zamijeniti nekog ko ne može da funkcioniše u vlasti. Neke stvari u ovom kontekstu je bolje i ne uraditi, nego donijeti Zakon o sudu BiH i Zakon o VSTV-u koji nije to što se traži iz Brisela – ističe Ramić-Mesihović.

Poticaj za reforme

Ona podsjeća da se o ova dva zakona priča već 15 godina. Kad je riječ o Planu rasta, sredstva iz EU će pratiti planove reformi, koje moraju biti implementirane. BiH nije odmakla daleko od novembra 2023. kada je Evropska komisija usvojila Plan rasta, pa sredstva namijenjena našoj zemlji mogu biti raspodijeljena državama koje su već pokazale da žele napredak ka članstvu u EU. Naša sagovornica naglašava da pare nisu same sebi svrha, već poticaj za reforme koje bi, pored ostalog, razvile regionalno tržište, koje bi u konačnici bilo integrirano u zajedničko tržište EU.

Veliki rizik

- U ovoj geopolitičkoj situaciji ja ne vidim da imamo drugih opcija. Možda za početak trebamo sebi priznati da iskorak nismo napravili zahvaljujući nama samima. Postoje ljudi u ovoj državi koji se ponašaju štetno po državu, što vidimo i na primjerima generisanja dugova, poput koncesije s „Viaductom“. Niko nije spreman da preuzme odgovornost, a sama država nije u stanju od njih da je traži. To je veliki rizik. U nekim segmentima imamo vakuum u vladavini prava – kaže profesorica Lejla Ramić-Mesihović.