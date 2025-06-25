Dr. Jonuz Ajdinović: Ovakve temperature zraka itekako mogu djelovati na ljudsko zdravlje

Val vrućina, treći ovogodišnji, zahvatio je našu zemlju, a vrhunac se očekuje sutra. Na snazi je narandžasti meteoalarm, a temperaturne vrijednosti koje će lokalno dosezati i 41 stepen Celzijusa itekako mogu djelovati na ljudsko zdravlje.

Potvrđuje to u razgovoru za „Avaz“ dr. Jonuz Ajdinović, specijalista urgentne medicine i šef Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja „Stari Grad“ Mostar ističući da je u ovakvim situacijama prevencija ključna.

- Dakle, boravak na otvorenom u vremenu od 11 do 17 sati treba izbjegavati ili, eventualno, svesti na minimum. To se posebno odnosi na hronične bolesnike, starije osobe, djecu. Naravno, o tome trebaju voditi računa i radnici koji rade na otvorenom, odnosno, njihovi poslodavci u smislu pružanja neophodne zaštite - govori nam dr. Ajdinović.

Napominje da hronični bolesnici redovno trebaju uzimati svoju terapiju, boraviti u rashlađenim prostorijama i obavezno uzimati dovoljne količine tekućine, prvenstvno, vode.

- Naravno, to se odnosi i na sve druge, da se, dakle, redovno hidriraju i da izbjegavaju masnu i teško svarljivu hranu. Naravno, konzumacija alkohola na ovakvim temperaturama se nipošto ne preporučuje. Također, građani bi trebali nositi laganiju odjeću, od prirodnih materijala, pokrivala za glavu, šešire i slično. To su neke osnovne stvari koje se svima preporučuju i kojih bi se, zaista, građani trebali pridržavati u ovakvim uslovima - govori nam dr. Ajdinović.

Naglašava i da građani trebaju shvatiti upozorenja ljekara, jer se u praksi nerijetko događa da se ekstremne temperaturne vrijednosti odraze na zdravstveno stanje

- Naravno, događa se da se usljed takvih temperatura zraka, a moramo imati na umu da su temperaturne vrijednosti znatno više na suncu, dolazi do kolapsnih stanja, sinkope i slično. U takvim slučajevima je najbitnije pozvati osoblje Hitne pomoći, a do dolaska ekipe, pacijenta koji je doživio neko kolapsno stanje, najprije treba ukloniti sa sunca i hidrirati, rashladiti vodom i oblozima-govori nam dr. Ajdinović.

U službama hitne medicinske pomoći usljed ovako visokih temperatura zraka pomoć traže građani s različitim oboljenjima, posebno hronični bolesnici-srčani, respiratorni, cerebrovaskularni. Također, u ovom periodu dolazi do crijevnih infekcija, trovanja hranom, alergijskih reakcija usljed uboda insekata i slično.