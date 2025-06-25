Bećirović s ambasadoricom Španije: Razgovor o prijetnjama ustavnom poretku BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s ambasadoricom Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Marijom Molinom Alvarez de Toledo.

U fokusu razgovora bila je aktuelna sigurnosna i politička situacija u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na prijetnje ustavnom poretku, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Bećirović je informirao ambasadoricu Španije o intenziviranim pokušajima podrivanja državnih institucija i kršenja odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane rukovodstva bosanskohercegovačkog entiteta RS. Jedan od najnovijih primjera je i najava Vlade RS da će usvojiti izmjene i dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji predviđa da se u zakon uvede i tzv. pomoćni sastav policije. Ovo je još jedan pokazatelj da rukovodstvo entiteta RS ugrožava stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica ne smiju podcijeniti opasnost od proruskih separatista u entitetu RS.

Ambasadorica Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Maria Molina Alvarez de Toledo ponovila je principijelan stav Španije o privrženosti punoj primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući poštivanje svih njegovih aneksa. Naglasila je punu podršku euroatlantskom i evropskom putu Bosne i Hercegovine, kao i želju Kraljevine Španije da jača ekonomske i druge veze sa Bosnom i Hercegovinom.

Bećirović je izrazio zahvalnost Kraljevini Španiji na dosljednoj i snažnoj podršci eVropskoj i euroatlantskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, te na angažmanu unutar Evropske unije (EU) i NATO-a u pitanjima važnim za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji. U tom kontekstu, posebno je naglasio važnost prisustva španskih vojnika u okviru misije EUFOR/ALTHEA.

Tokom razgovora izraženo je zadovoljstvo prijateljskim odnosima koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Kraljevinu Španiju, te je iskazana zajednička posvećenost njihovom daljem razvoju putem konkretnih projekata i partnerskim dijalogom. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje ekonomske razmjene, te jačanje kulturne, obrazovne i naučne saradnje dvije države.