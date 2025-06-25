Suspaljivanje alternativnog goriva RDF-SRF ne dovodi do pogoršanja emisija kritičnih materija

JP Elektroprivreda BiH oglasila se saopćenjem, zbog kako navode učestalog publikovanja netačnih i paušalnih tvrdnji o projektu testnog suspaljivanja otpada u termopostrojenjima, kojima se ozbiljno narušava ugled i kredibilitet kompanije.

- Testno kosagorijevanje s 2 posto RDF-a u termoelektranama „Tuzla“ i „Kakanj“, planirano je i organizovano u saradnji i na osnovu pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma, s obzirom na to da su ispunjene sve zakonske odredbe kao i stručne upute Ministarstva i Federalnog inspektorata, i poduzete sve mjere kontrole tokom izvođenja testova, uključujući dodatna mjerenja od strane Laboratorije TQM d.o.o. Lukavac, akreditovane kuće za mjerenja i kontrolu emisija kod suspaljivanja RDF-a - navode u saopćenju.

Također, odbacuju tvrdnje o nepoznatom porijeklu RDF-a. RDF za testiranje u termoelektranama nabavljen je od kompanije „PET SERVIS“ d.o.o. Zenica, i proizveden je iz otpada prikupljenog u BiH. Hemijske analize RDF-a ispitane su u ovlaštenoj Laboratoriji Lukavac Cement.

- U vezi s navodima o korištenju RDF/SRF otpada izričito u cementarama zbog temperatura sagorijevanja, Elektroprivreda BiH ukazuje da sagorjelost u termopogonima ima vrlo visok stepen i emisije dioksina, furana i sl., su potpuno minimizirane. Dokaz tome su rezultati testova kosagorijevanja uglja 98 posto i RDF 2 posto u TE „Kakanj“ i izvještaj Laboratorije TQM d.o.o. Lukavac, u kojem je navedeno da su parametri kao što su živa, hloridi, fluoridi, dioksini i flurani, koji su specifični za proces sagorijevanja odnosno suspaljivanja u kojima se primjenjuje RDF, u okviru graničnih vrijednosti i da generalno nema pogoršanja emisija kritičnih materija kod suspaljivanja s RDF-om u odnosu na pogon bloka s mješavinom uglja 100%.

U prilog tome da je gorivo revidirano iz otpada RDF ili SRF primjenljivo i u drugim pogonima izuzev cementara, je i podatak da se ova vrsta goriva u Evropi i svijetu već 20 godina koristi kao zamjena za fosilna goriva i u toplanama i u termoelektranama. U 10 njemačkih termoelektrana se koristi kontinuirano, dok je u desetinama termopogona izvršeno testno suspaljivanje.

Motiv Elektroprivrede BiH za korištenje RDF-a je da kroz zamjenu dijela uglja s prihvatljivijim gorivima, kao što su održiva otpadna biomasa ali i RDF/SRF, utiče na poboljšanje okolišno-klimatskih performansi svojih termoelektrana koje je neophodno zadržati u tranzicijskom periodu i učiniti održivim, očuvanje stabilnosti sistema, sigurnosti snabdijevanja i kontrolisanih priuštivih cijena električne i toplinske energije za građane i industriju. Takođe, Elektroprivreda BiH teži da bude sudionik cirkularne ekonomije otpada u BiH, odnosno korisnik goriva iz otpada koji se prema direktivama EU treba selektirati, klasirati, reciklirati i koristiti, na uređenim deponijama otpada u BiH.

Elektroprivreda BiH je u potpunosti transparentna prema javnosti i lokalnoj zajednici, i posvećena izgradnji međusobnog povjerenja. Kako bi njegovali dobre navike uvažavanja struke, Elektroprivreda BiH poziva sve aktiviste i stručnjake u posjetu termoelektranama gdje će imati mogućnost da se uvjere u naprijed iznesene navode, konkretna mjerenja u okviru Sistema upravljanja termoblokova kao i monitoring Sistema emisija u zrak, saopćeno je iz Službe za komunikacije.