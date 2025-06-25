Sanja Kriještorac: Rekla sam uposlenici banke da imam još 13 godina rada, ali ne znam koliko ću još živjeti

Sanja Kriještorac bila je gošća intervjua za Avaz TV s Mimom Šahinpašićem.

Riječ je o uposlenici Granične policije BiH koja već dvije godine vodi borbu s karcinomom pluća, a ističe da su joj najveći motiv njeno dvoje djece.

Ona je ispričala kako je otkrila bolest i opisala kako su izgledale prethodne dvije godine njenog života. Na momente je bila posebno emotivna, pa je o nekim detaljima govorila i kroz suze.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - U maju 2023. godine sam otišla doktoru. Osjetila sam "umor od života" i kada se nakašljem na jednom mjestu bila je oštra bol. Prvo su mi rekli da uzmem nešto za imunitet, da to nije ništa, a onda sam otišla privatno.

3' - Izraz lica doktora bio je tegobniji od rečenice koju je izgovorio, sjela sam i počela plakati.

5' - Imam traumu od KUM-a. Faca ljekara bila mi je kao smrtna presuda. Tada nisam imala nikakve simptome. Oni su me hospitalizovali, vjerovala sam da je sve ok. Sin je bio van države zbog fudbala, a kćerka je otišla na konjički kamp. Djeci sam slagala da sam na seminaru van grada.

9' - U Podhrastovima sam radila sklekove, htjela sam da izbacim to iz sebe. Momenat te tišine da ti niko ne može doći, da djecu lažem...

12' - Rekli su mi da mogu uzeti hodžu ili popa, imala sam osjećaj da se ljekari od mene opraštaju. Kada sam to pročitala, toliko sam plakala da se cijela klinika okupila oko mene.

14' - Došla sam onda na Torokalnu, izašla je opasnija sestra i rekla "otkud ti u 8 sati, pregledi su u 11". Odmah sam pustila suzu i rekla da sam ostavila kući dvoje male djece, gdje ću do 11 sati, već mi je muka da moram ući tu.

15' - Izašao je ljekar i rekao da šef klinike želi da me vidi. Ilijaz Pilav je kazao da da sam mlada osoba i čudno je da je ovako pozicioniran. Lako je operabilno i mi bi da ovo vama odradimo. Kazao je da odemo malo na odmor na more malo dan ili dva, pa da onda dođem ovdje i da moram biti najmanje sedam dana tu.

18' - Mjesec sam bježala od operacije, pa sam onda otišla. Kada su operisali trećinu desnog režnja pluća, tada je to otišlo na analizu.

20' - Muž mi je saopćio ublaženu verziju bolesti. Djeci to nismo odmah saopćili. Onkolog je rekao rečenicu zbog koje sam ovdje. Rekao je da sam mlada žena i da je ovo maraton koji ćemo istrčati.

23' - Ustanovilo se da ima i limni čvor koji je aktivan. Prošla sam tu šest ciklusa. Poslije toga ždrijelo mi je bilo sprženo, nisam mogla ništa gutati.

25' - Kćerka je bila pasivno-agresivna kada je saznala, a sin je govorio da neće nikoga da vidi u kući da puši.

26' - Skupili smo 100.000 KM preko prijatelja i djece koja idu u školu s mojom djecom.

27' - Pojavilo se kasnije neke čestice, primorani smo da kupijemo lijek. Fond solidarnosti ima listu lijekova, koja se naziva Listom smrti.

29' - Podnijet ću krivičnu prijavu zbog Liste smrti. Nisam na toj listi, jer nema lijeka na listi. Ne znam koliko ljudi ima ovu bolest i pije ovaj lijek. Lijek je od 2015. godine u upotrebi u Evropi, tek sad je odobren za uvoz. Cijena će biti 13.500 KM, to je skuplje nego u Sloveniji gdje kupujem. 8.000 KM je u Sloveniji, u Egiptu je 1.900 eura, pa ću pokušati tamo nabaviti.

31' - Čim tražim povrat poreza za lijekove, koji je u Sloveniji devet posto, onda dođem ovdje, gdje traže porez od 17 posto. Kada bi mogla vratiti porez, imala bih jednu terapiju "gratis".

33' - Snaga je od dvoje "pilića" kući i roditelja, zbog kojih mi je posebno teško. Oni su izdvojili sve, ali nisu u stanju da izdvoje pola miliona koliko je meni potrebno za terapiju, koja traje dvije ili tri godine.

34' - Nije ta terapija jedini trošak. Otišla sam u teretanu kod jedne Amre, isplakale smo se, njoj je otac umro od iste terapije. Bila sam deset kila mršavija tad, bila sam kost i koža.

35' - Na Podhrastove me mogu samo odnijeti.

37' - Pružila sam ruku ljudima da mi pomognu. Nekad mi je osmijeh dovoljan.

39' - Tražila sam od banaka informaciju koliko mogu dići kredita, neki su rekli da ne nude tu opciju, dok su mi druge ponudile 50.000 KM. Rekla sam uposlenici banke da imam još 13 godina rada, ali ne znam koliko ću još živjeti.

43' - Pitar sam, ali kad ovo pobijedim doći ću u Željinom dresu ovdje.

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