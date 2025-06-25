Ustavni sud RS oborio odluku Vlade o uzimanju novca od PDV-a Banjoj Luci i Bijeljini

Na sjednici Ustavnog suda RS danas je zaključeno da smanjivanje prihoda od raspodjele PDV-a za sedam posto gradovima koji imaju preko 100.000 stanovnika u korist izrazito nerazvijenih općina nije u saglasnosti sa Ustavom RS.

Tim povodom oglasio se i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.

- Samo su Turci uzimali toliki harač od kmetova i seljaka, koliki su porez rukovodstvo i Vlada RS uzeli od svojih gradova i građana! Dokaz da su pogriješili, da su nas diskriminisali jeste to što je Ustavni sud potvrdio da je neustavna odluka o oduzimanju sredstava od PDV-a našem gradu. Ko će narodu vratiti taj novac? Mi ćemo načiniti sve pravne korake kako bi vratili oteta sredstva našem gradu - rekao je Stanivuković.

Dodao je da je još jednom dokazano da je pravda spora, ali dostižna.

- A kad se boriš srcem, za svoj grad i svoj narod, rezultati ne izostaju. Mi smo reagovali odmah - podnijeli inicijativu, uputili urgenciju i tražili hitan odgovor. I nakon gotovo pet mjeseci, dočekali pravdu. Ovo nije samo pravna pobjeda, ovo je pobjeda svih nas koji ne pristajemo na nepravdu! Banja Luka ne traži više, ali neće dozvoliti da dobija manje. Nastavljamo se boriti za svaku marku našeg grada - naveo je on.

Inače, došlo je do izmjena zakona o budžetskom sistemu RS u okviru kojih je bilo i smanjivanje prihoda Banje Luke i Bijeljine jer se radi o gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika.

Borba za grad i narod

Iz SDS-a su također stigle čestitke gradonačelniku Bijeljine Ljubiši Petroviću.

- Put do pravde nije lak, ali kada znate da se borite za svoj grad i svoj narod onda se svaki trud i svaka muka isplate. Bijeljini i Banjoj Luci će biti vraćeno ono što im je oteto, a gradonačelnik Petrović je pokazao kako se bori, ne samo za svoj grad, nego za čitavu RS, jednakost svih i vladavinu prava - rekao je Milan Miličević.

Lider SDS-a podsjeća da je Ustavni sud Republike Srpske, na inicijativu Petrovića, neustavnim ocijenio odredbe Zakona o budžetskom sistemu kojima se Bijeljini i Banjoj Luci za sedam posto umanjuju koeficijenti raspodjele prihoda.

- Jasno je da se režim na ovaj način htio obračunati sa dva najveća grada u RS i osvetiti se njihovim građanima zato što u tim gradovima doživljavaju poraze. Samo u ovoj godini od Bijeljine su oteli sedam miliona KM i taj novac nije otišao nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, nego na račune Rašida Serdarova - ističe Miličević.

Jednakost pred zakonom

On kaže da je "sramotno da živimo u društvu u kojem je budžet predsjednika RS-a jednak budžetu Bijeljine u kojoj živi više od 107.000 stanovnika".

- Odluka Ustavnog suda RS uliva nadu i daje elan da od RS napravimo mjesto gdje će svi biti ravnopravni, gdje će vladati jednakost pred zakonom i gdje sila i bezakonje neće biti tolerisani - naveo je on.