Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava poništilo odluku u predmetu "Slaven Kovačević"

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu poništio je prvobitnu odluku u predmetu Slaven Kovačević protiv BiH, kojom je bilo utvrđeno da su Slavenu Kovačeviću bila prekršena ljudska prava, potvrđeno je za portal "Avaza".

Sud je na početku prihvatio njihovu aplikaciju i utvrdio da je trenutni politički sistem etničku zastupljenost učinio relevantnijom od političkih, ekonomskih, socijalnih, filozofskih i drugih razmatranja i na taj način pojačao etničke podjele u zemlji i narušio demokratski karakter izbora.

Navedeno je tada da je očigledno da konstitutivni narodi uživaju privilegovan položaj u trenutnom sistemu.

Nakon toga je odlučivalo Veliko vijeće koje je promijenilo odluku i na nju se više nema pravo žalbe.

Kovačević se žalio da zbog kombinacije etničkih i teritorijalnih uslova nije mogao biti izabran u Dom naroda PSBiH i Predsjedništvo BiH na izborima 2022. godine. Prvostepenom presudom je bilo određeno da BiH treba biti jedna izborna jedinica prilikom izbora Predsjedništva BiH i Dom naroda PSBiH.