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ZASTUPNICA BIH PRED SUDOM

Monika Mijić za "Avaz": Utvrđeno da je Kovačević zloupotrijebio pravo podnošenja aplikacije, na presudu se ne može žaliti

Navodi da s 12 glasova naprema pet je Sud utvrdio da aplikant nema status žrtve, nego je njegova aplikacija nedoupštena i kao takva je odbačena

Monika Mijić i Slaven Kovačević. Fena

Piše: Sedin Spahic

25.6.2025

Monika Mijić, vršiteljica dužnosti zastupnice BiH pred Sudom u Strazburu, potvrdila je za portal "Avaza" da je poništena odluka u predmetu "Slaven Kovačević".

- Zapisi presude su objavljeni danas u 18 sati. S 16 glasova naprema 1 Sud je utvrdio da pritužbe aplikanta vezane za diskriminaciju u vezi s izborom u Dom naroda PSBiH, imaju u vidu indirektnu prirodu tih izbora, to uopšte ne spada u opis člana 3. protokola 1 konvencije. Sud je zaključio da je aplikant zloupotrijebio svoje pravo podnošenja aplikacije ESLJP - kazala je Mijić za portal "Avaza".

Navodi da s 12 glasova naprema pet je Sud utvrdio da aplikant nema status žrtve, nego je njegova aplikacija nedoupštena i kao takva je odbačena.

- Tekst presude će biti naknadno objavljen. On nema pravo žalbe na ovu odluku, ovo je Veliko vijeće od 17 sudaca i sve su presude Velikog vijeća konačne.

# EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
# SLAVEN KOVAČEVIĆ
# MONIKA MIJIĆ
# EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU
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