Stiglo pojašnjenje poništenja presude u slučaju "Slaven Kovačević"

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu saopćilo je danas da je poništena prvostepena presuda u slučaju „Slaven Kovačević“. U kratkom obrazloženju odluke navedeno je da je Sud prihvatio prigovor Vlade i ocijenio da je tužba nedopuštena.

Kako je pojašnjeno, Sud smatra da je Kovačević zloupotrijebio pravo na podnošenje žalbe u smislu člana 35. stav 3(a) Evropske konvencije o ljudskim pravima, te da nije imao status žrtve u skladu s članom 14. Konvencije, u vezi sa članom 3. Protokola br. 1 i članom 1. Protokola br. 12.