Stiglo pojašnjenje poništenja presude u slučaju "Slaven Kovačević"

Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu saopćilo je danas da je poništena prvostepena presuda u slučaju „Slaven Kovačević“. U kratkom obrazloženju odluke navedeno je da je Sud prihvatio prigovor Vlade i ocijenio da je tužba nedopuštena.
Kako je pojašnjeno, Sud smatra da je Kovačević zloupotrijebio pravo na podnošenje žalbe u smislu člana 35. stav 3(a) Evropske konvencije o ljudskim pravima, te da nije imao status žrtve u skladu s članom 14. Konvencije, u vezi sa članom 3. Protokola br. 1 i članom 1. Protokola br. 12.
Član 35. stav 3(a) predviđa da će Sud odbaciti svaku tužbu koja je nespojiva s odredbama Konvencije, očigledno neosnovana ili predstavlja zloupotrebu prava. Član 14. Konvencije propisuje da se prava i slobode iz Konvencije moraju osigurati bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, uključujući spol, vjeru, rasu, mišljenje, porijeklo i druge faktore.
Prema odluci Velikog vijeća, Kovačević nije ispunjavao uslove da bude smatran žrtvom diskriminacije prema navedenim članovima Konvencije. Cjelokupno obrazloženje presude bit će objavljeno naknadno. Istaknuto je i da je ova odluka konačna i da na nju nema prava žalbe, s obzirom na to da je donesena od strane Velikog vijeća.