Škobić: Presuda u slučaju "Kovačević" potvrdila da je on obmanuo Sud i da nema status žrtve

Pred Evropskim sudom za ljudska prava u toku je sjednica u predmetu „Kovačević“ i prema dostupnim informacijama Veliko vijeće je odbacilo aplikaciju gospodina Slavena Kovačevića i ne samo to, nego je utvrdilo i niz propusta bitnih činjenica kada je u pitanju ovaj predmet, izjavio je za Fenu ministar pravde Federacije BiH Vedran Škobić.

On ističe da je u konačnoj presudi, koja će tek biti predstavljena javnosti, konstatirano da je Kovačević zloupotrijebio aplikaciju, zapravo obmanuo Sud i nije iskoristio sve pravne lijekove u BiH, a u konačnici ono što je najbitinije, ističe Škobić, da on nema status žrtve.

- Po meni je ovo vrlo bitna odluka jer ruši sve ideje o građanskoj, odnosno unitarnoj BiH kako je zamišljeno kroz tu aplikaciju. Sada je valjda svima jasno da je Bosna i Hercegovina i da mora biti pluralno društvo, društvo u kome su Bošnjaci, Srbi i Hrvati jednakopravni i naravno u statusu konstitutivnih naroda. Ova presuda govori da je to shvatio i Europski sud za ljudska prava, naglašava Škobić.

Kovačević se Sudu žalio na to da mu je (kao pripadniku "ostalih") ugroženo aktivno biračko pravo i da kao netko tko živi u Sarajevu, u FBiH, može da glasuje isključivo za Hrvata i Bošnjaka kada bira članove Predsjedništva BiH.