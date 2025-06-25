Politički.ba: "Bio nam je Zukorlić, bolje da nije"

Usame Zukorlić posjetio je Sarajevo. Bolje da nije. Mnogo toga što je rekao je zvučalo kao da priča Aleksandar Vučić. Samo sa - za ovo podneblje - neuobičajenim (bošnjačkim) imenom, piše Politički.ba.

Tekst ovog portala prenosimo u cjelosti.

- Kada se sve sažme, za Zukorlića je 'Sarajevo krivo za sve'! On je nezadovoljan angažmanom Sarajeva, krvi Sarajevo i za sastanke Vučićeve ergele političara s Dodikom, odnosima Beograda i Banje Luke, prigovara na svemu i svačemu i zaobilazi sva pitanja u kojima procjenjuje da mu nije 'pametno' da kaže svoj stav...

Davno Bosna i Hercegovina nije svjedočila grđoj posjeti.

Zukorlić ima svoje razloge za takav stav.

Oni su u Sandžaku davno poznati, a sada ih upoznaje i BiH.

I, hvala Bogu, nije ni jedini, a pogotovo ne najistaknutiji sandžački političar.

On je, jednostavno, Vučićev sluga.

Niti je malodoban, niti je malouman. (Valjda) zna i šta radi i šta govori.

Ima u njegovim izjavama koje je dao ovdašnjim medijima i velike istine. Sarajevo je upadljivo distancirano od Novog Pazara. Čak ni davno otvoreni konzulat BiH u najvećem sandžačkom gradu, ne radi!

Godine iza nas dale su i previše argumenata Sandžaklijama da kritiziraju Sarajevo.

Ali oni zbog toga nisu postali Vučićevi poklonici.

Osim Zukorlića!