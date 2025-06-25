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UPUTILI SAOPĆENJE

Konferencija evropskih rabina insistira na smjeni ministra Delića

Poručili su da su primili pismo predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto

Konferencija evropskih rabina. Facebook

M. Až.

25.6.2025

Konferencija evropskih rabina (CER) saopštila je da je zaprimila pismo predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, u kojem ona izražava "iskreno žaljenje povodom nedavnog otkazivanja događaja u organizaciji Konferencije evropskih rabina" te poziva glavnog rabina Pinhasa Goldšmita (Pinchas Goldschmidt) da posjeti Bosnu i Hercegovinu.

Iako su u CER-u pozdravili pismo, glavni rabin Goldšmit, koji je i predsjednik ove organizacije, uputio je saopćenje u kojem ističe da to nije dovoljno.

Adnan Delić. Fena

- Cijenimo pismo izvinjenja predsjedavajuće Borjane Krišto, upućeno meni lično i službeno, u vezi sa otkazivanjem našeg okupljanja glavnih rabina Evrope u Bosni i Hercegovini.

Međutim, svako suštinsko izvinjenje mora doći od onih koji su zaista odgovorni. Federalni ministar Adnan Delić, koji je predvodio javnu zabranu našeg rabinskog sastanka u Bosni i Hercegovini, treba biti taj koji izražava žaljenje. Ako odbije da se izvini, pozivamo Vladu da ga javno smijeni.

Sve manje od toga pokazuje toleranciju prema netoleranciji u samom srcu Vlade, bez obzira na pisma koja nam eventualno šalju privatno.

Konferencija evropskih rabina ostaje posvećena odbrani vjerskih sloboda i osiguranju da nijedna evropska zemlja ne smije isključivati Jevreje ili bilo koju jevrejsku organizaciju“, poručio je Goldšmit.

# ADNAN DELIĆ
# BIH
# EVROPSKA KONFERENCIJA RABINA
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