Stigla reakcija iz DF-a: "Trojka je pomogla Zagrebu i Šmitu da sruši presudu Kovačević"

Demokratska fronta oglasila se saopćenjem u kojem izražava žaljenje zbog odluke Evropskog suda za ljudska prava da odbaci zahtjev Slavena Kovačevića, tvrdeći da aktuelna vlast u Bosni i Hercegovini nije pružila podršku ovom slučaju.

U saopćenju podsjećaju da je Kovačević ostao bez institucionalne podrške domaćih vlasti.

- Naime, opće je poznato da su predstavnici Vijeća ministara BiH, kako oni koji dolaze iz HDZ-a, tako i oni iz Trojke bili aktivno angažirani na suprotnoj strani, a ne na strani Kovačevića kao građanina Bosne i Hercegovine, čemu je javnost imala priliku svjedočiti tokom rasprave koja je održana pred Evropskim sudom za ljudska prava.

S druge strane, iako su tokom iste bili prisutni predstavnici Republike Hrvatske, ambasador Bosne i Hercegovine u Strazburu koji je imenovan na prijedlog Trojke, odnosno Denisa Bećirovića nije se ni udostojio prisustvovati istoj.

Sve to uveliko je pokazalo odnos Trojke prema ovom predmetu. Trojka je bila ta koja je pomogla zvaničnom Zagrebu i Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu) u rušenju Kovačevićevog zahtjeva, što je još jednom pokazalo kakva je priroda tog političkog saveza.

U okolnostima kakve jesu Demokratska fronta na čelu sa predsjednikom Komšićem pružila je bezrezervnu podršku Kovačeviću, u borbi za jednakopravnost svih građana pred Ustavom i zakonom - navodi se u saopštenju DF-a.

Demokratska fronta će, dodaju na kraju, i dalje nastaviti da se bori za istu ideju, do konačne pobjede nad izdajnicima Bosne i Hercegovine i njenim neprijateljima.

- Uvjereni smo da će građani prvom prilikom o svemu ovome dati svoj jasan i direktan sud - poručili su iz DF-a.