Dodik: "Za bošnjačku političku elitu otrežnjenje tek dolazi"

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, oglasio se na društvenoj mreži X povodom presude Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine

- Jedna velika zabluda da Bosna i Hercegovina može biti bošnjačka – muslimanska država, poražena je u Strazburu. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava potvrdilo je ono što mi godinama govorimo – BiH nije ni "građanska“, ni "bosanska", nego složena država konstitutivnih naroda. Srba, Hrvata i Bošnjaka.

Krah je doživio pokušaj da se na mala vrata izbriše srpski i hrvatski narod i stvori vještačka nacija zvana "Bosanci". Nema toga u Dejtonu, nema toga u realnosti, nema toga ni u sudu u Strazburu.

Za bošnjačku političku elitu otrežnjenje tek dolazi – ostali su bez mentora, bez podrške i bez politike koji su ih hranili iluzijama. Vrijeme unitarizma je prošlo. Došlo je vrijeme dijaloga, kompromisa i uvažavanja. BiH pripada svima nama – i nikada neće biti ničija ekskluziva - poručio je Dodik