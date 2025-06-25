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LIDER HDZ-A 1990

Cvitanović o odluci Evropskog suda: Ovo je vrlo važna presuda za multietničku BiH

Ova presuda pokazuje put kojim bi se trebali okrenuti i tražiti unutrašnji dogovor, kaže Cvitanović

Ilija Cvitanović. HDZ 1990

A. O.

25.6.2025

Predsjednik HDZ-a 1990 i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilija Cvitanović oglasio se u povodom nove odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Slaven Kovačević”, te zahvalio onima koji su branili interese multietničke i evropske Bosne i Hercegovine, što je potvrdio i Evropski sud za ljudska prava te u konačnici odbacio zahtjev Slavena Kovačevića.

- Ovo je vrlo važna presuda za multietničku Bosnu i Hercegovinu, zemlju ravnopravnih naroda i svih njenih građana. Ova presuda pokazuje put kojim bi se trebali okrenuti i tražiti unutrašnji dogovor za stabilnu, funkcionalnu, evropsku, zaposlenu Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujem svima koji su branili interese Bosne i Hercegovine o kakvoj govorim i koji su iznijeli odbranu u ime Bosne i Hercegovine - naveo je Cvitanović.

# HDZ 1990
# ILIJA CVITANOVIĆ
# SLAVEN KOVAČEVIĆ
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