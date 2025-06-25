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MINISTAR PRAVDE BIH

Bunoza pohvalio Mijić: Nejasno je kako je donesena prvostepena presuda u slučaju "Kovačević"

Ostaje nejasno kako je, uz takav omjer glasova, bilo moguće donijeti prvostepenu presudu onakvog sadržaja, poručio je

Davor Bunoza. Fena

M. Až.

25.6.2025

Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine, na svom profilu na X-u komentarisao je zaključke Velikog vijeća Suda za ljudska prava u Strazburu koji opovrgavaju prvobitnu presudu u slučaju Slavena Kovačevića.

- Iako razlozi još nisu poznati, jer će pisani otpravak presude biti objavljen naknadno, zaključci Velikog vijeća o procesnim greškama i zloupotrebi prava od podnosioca zahtjeva potvrđuju ispravnost postupanja hrabre Monike Mijić, koja je bila pravna zastupnica i prava pravnica do samog kraja sa svojim timom. Ostaje nejasno kako je, uz takav omjer glasova, bilo moguće donijeti prvostepenu presudu onakvog sadržaja - napisao je Bunoza.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu poništio je prvobitnu odluku u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine.

Veliko vijeće Evropskog suda sada je utvrdilo da Slavenu Kovačeviću nisu prekršena ljudska prava. Kovačević se žalio Sudu u Strazburu tvrdeći da su mu povrijeđena biračka prava jer, kao građanin Federacije, ne može birati člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

# SLAVEN KOVAČEVIĆ
# MONIKA MIJIĆ
# BIH
# DAVOR BUNOZA
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