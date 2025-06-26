Forto sa Zukorlićem o unaprijeđenju saobraćajne povezanosti dviju zemalja

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se s ministrom u Vladi Republike Srbije Usamom Zukorlićem, zaduženim za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH u Sarajevu.

Glavna tema sastanka bila je unaprijeđenje saobraćajne povezanosti dviju zemalja, s posebnim fokusom na infrastrukturne projekte od strateškog značaja za jačanje regionalne saradnje i ekonomske integracije.

Ministar Zukorlić je posebno istakao važnost izgradnje ceste Beograd – Sarajevo preko Višegrada, koja bi omogućila direktnu i efikasniju komunikaciju između ovih ključnih tačaka, povezujući gradove Novi Pazar i Sarajevo.

Ministar Forto je naglasio da je izgradnja ove trase prepoznata u Sporazumu između Srbije i Bosne i Hercegovine i naglasio da su oba pravca važna, ali je prioritet deblokada Tuzle preko Brčkog.

Obojica ministara izrazili su zajedničku opredijeljenost da nastave saradnju na realizaciji ovih projekata prepoznajući njihov potencijal za unapređenje ekonomskog razvoja, olakšavanje trgovine i jačanje društvene kohezije između dviju zemalja.