U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Prvi temperaturni ekstremi ovog ljeta, stiže toplotni udar, +41

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte o prvim temperaturnim ekstremima ovoga ljeta: Stiže toplotni udar, +41.
Najugroženiji su radnici na otvorenom.
Čitajte ispovijest ambasadora BiH u Iranu Nijaza Čardaklije koji je za naš medij izjavio: „Bježali smo preko sedam planina“.
Čitajte i o snažnim porukama Donalda Trampa o ratu Izraela i Irana: Gotovo je!
Evropski rabini traže ostavku ministra Adnana Delića.
Sud u Strazburu poništio presudu u predmetu „Slaven Kovačević“.
U stravičnoj nesreći poginuli majka i beba, djevojčici se bore za život.
Pročitajte i intervju sa čelnikom Delegacije EP Davorom Ivom Stierom.
Ličnost dana je Kristijano Ronaldo.
Na stranama mozaika čitajte: „Muškarci ne plaču dok ne nestanu“.
Čitajte i o migrantskoj krizi u BiH.
Na stranama „Crne hronike“ čitajte i o Ammaru Muzuru, optuženom za ubistvo Armina Kahvića.
Na „Sportu“ čitajte o Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.