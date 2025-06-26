U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Prvi temperaturni ekstremi ovog ljeta, stiže toplotni udar, +41

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte o prvim temperaturnim ekstremima ovoga ljeta: Stiže toplotni udar, +41.

Najugroženiji su radnici na otvorenom.

Čitajte ispovijest ambasadora BiH u Iranu Nijaza Čardaklije koji je za naš medij izjavio: „Bježali smo preko sedam planina“.

Čitajte i o snažnim porukama Donalda Trampa o ratu Izraela i Irana: Gotovo je!

Evropski rabini traže ostavku ministra Adnana Delića.

Sud u Strazburu poništio presudu u predmetu „Slaven Kovačević“.

U stravičnoj nesreći poginuli majka i beba, djevojčici se bore za život.

Pročitajte i intervju sa čelnikom Delegacije EP Davorom Ivom Stierom.

Ličnost dana je Kristijano Ronaldo.

Na stranama mozaika čitajte: „Muškarci ne plaču dok ne nestanu“.

Čitajte i o migrantskoj krizi u BiH.

Na stranama „Crne hronike“ čitajte i o Ammaru Muzuru, optuženom za ubistvo Armina Kahvića.

Na „Sportu“ čitajte o Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.