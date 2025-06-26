Danas hitna sjednica Doma naroda: Na dnevnom redu smjena kadra SNSD-a

Za danas je zakazana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), s obimnim dnevnim redom, a počinje u 11 sati.

Na predloženom dnevnom redu je 27 tačaka, među kojima se posljednje tri odnose na smjene SNSD-ovih kadrova u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Također, jedna od tačaka je i zahtjev delegatkinje Marine Pendeš za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Sve predhodne tačke dnevnog reda odnose se na davanje saglasnosti na više međunarodnih ugovora i sporazuma.