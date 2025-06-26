Sazvana sjednica: Predstavnički dom Parlamenta FBiH danas raspravlja o zakonu koji bi pomogao žrtvama poplava

U Sarajevu je za danas sazvana redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a prva predložena tačka dnevnog reda je zakon koji je pripremila Federalna vlada navodeći da je od suštinske važnosti za obnovu života i rada na područjima u Federaciji pogođenim katastrofalnim poplavama i klizištima oktobra prošle godine.

Prijedlog ovog akta upućen je u Parlament po skraćenom postupku nakon što je Vlada utvrdila tekst u maju 2025. navodeći da će pogođenom stanovništvu omogućiti trajno rješavanje stambenog pitanja i obnovu privrednih aktivnosti.

Puni službeni naziv akta je Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, gradova i općina, na nastradalim područjima.

Trajno rješenje

Zakon ima za cilj da omogući efikasan prijenos vlasništva nad zemljištem i objektima osobama koje su pretrpjele štetu usljed prirodnih nepogoda.

Na osnovu ovog zakona, pogođenima će biti omogućeno trajno rješavanje stambenog pitanja, kao i obnavljanje privrednih aktivnosti.

Termin 'nastradala područja' odnosi se na teritorije za koje je donesena odluka o proglašenju prirodne nepogode, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Osobe pogođene nesrećom su fizičke ili pravne osobe koje više ne mogu koristiti nekretnine za stanovanje ili rad", navela je Vlada obrazlažući tekst.

Zakon je izuzetak od odredbi člana 363. postojećeg federalnog Zakona o stvarnim pravima, koji nalaže ustupanje imovine Federacije BiH samo putem javnog konkursa i uz tržišnu naknadu.

U ovom slučaju, s obzirom na izvanredne okolnosti i obim štete, predviđen je direktan prijenos vlasništva bez naknade, navodi također Vlada.

Zakon predviđa i niz pripremnih radnji uključujući izmjene regulacionih planova i parcelaciju zemljišta radi nesmetanog prijenosa vlasništva.

Neviđena nesreća

Početkom oktobra prošle godine, općine Konjic, Kiseljak, Jablanica, Fojnica i Kreševo pogođene su nesrećom neviđenih razmjera - katastrofalnim poplavama i klizištima, što je prouzročilo i ljudske žrtve te potpunu devastaciju brojnih stambenih i poslovnih objekata.

Da bi novopredloženi zakon mogao u primjenu, neophodno je da ga u istovjetnom tekstu odobre oba doma Federalnog parlamenta kao i svaki drugi zakon Federacije BiH.

Osim tog propisa, za dnevni red sutrašnje sjednice Predstavničkog doma predloženo je više drugih zakona, kao i izvještaji o izvršenju federalnog budžeta te o investiranju javnog novca u protekloj godini. Tu su i izvještaji o zaduženju Federacije na osnovu emisije obveznica i kratkoročnih kredita kod komercijalnih banaka.

Današnja sjednica Predstavničkog doma treba da počne u deset sati, prema objavi na službenoj internet-stranici.