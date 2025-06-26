Američki kongresmeni predstavili zakon o poštivanju Dejtona: "Osuđujemo flagrantno nepoštivanje zakona od strane Dodika, ključno ga je zaustaviti"

Nakon predstavljanja Zakona o poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma putem sankcija, javnosti su se obratili kongresmeni En Vegner (Ann Wagner), Majk Turner (Mike) , Vezlim Bel (Wesleym Bell) i Džejk Okinklos (Jake Auchincloss).

Ovaj zakon nalaže sankcije stranim osobama koje potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum ili na drugi način ugrožavaju stabilnost Bosne i Hercegovine.

Krhki mir

Na početku izjave su podsjetili da se ove godine obilježava 30. godišnjica genocida u Srebrenici.

- Najveća bosanska zajednica izvan Bosne koncentrirana je ovdje u području St. Louisa i godinama blisko sarađujem s njima kako bismo unaprijedili naš zajednički cilj ujedinjene i mirne Bosne i Hercegovine. Osuđujemo flagrantno nepoštivanje zakona od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ključno je da zaustavimo njegove destabilizirajuće akcije u regiji koje su se pogoršavale iz sedmice u sedmicu. Zakon o podržavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma će sankcionisat kriminalce poput Dodika i druge slične njemu koji nastoje uništiti institucije koje čuvaju krhki mir u Bosni. Nova Osovina zla, koju čine Kina, Rusija, Iran i Sjeverna Koreja, navija za loše aktere poput Dodika i ključno je za globalnu stabilnost da zaustavimo ovo zlo u njegovom nastojanju da pošaljemo poruku da svijet neće tolerisati korumpirane secesioniste poput njega da dobiju još jedno uporište - navodi se u zajedničkoj izjavi.

Dodaju da je Dejtonski mirovni sporazum okončao jedan od najkrvavijih sukoba u historiji Evrope i postavio temelje za trajni mir u Bosni i Hercegovini.

- Dok obilježavamo 30. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma, podsjećamo se na našu stalnu posvećenost uspostavljenoj krhkoj sigurnosnoj situaciji i našu dužnost da je učinimo trajnom i stabilnom - rekao je Turner u zajedničkoj izjavi.

Stoje uz BiH

Istaknuto je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da stoje uz narod Bosne i Hercegovine kako bi zaštitile njihov suverenitet, podržale demokratske institucije i osigurale da se teško stečeni mir u Dejtonu nikada ne poništi.

- Mir se ne može sam od sebe održati. Kada loši akteri pokušaju potkopati demokratiju i stabilnost u Bosni i Hercegovini, SAD moraju djelovati. Ovaj zakon se odnosi na pozivanje tih pojedinaca na odgovornost i čvrsto stajanje iza Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ne možemo si priuštiti da gledamo na drugu stranu dok korupcija i podjele prijete teško stečenom miru. Podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu je snažna i dvostranačka u Kongresu. Loši akteri poput predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ne smiju kidati institucionalne tetive mirne i prosperitetne Bosne i Hercegovine.Amerika se ne smije povući iz našeg rada na Balkanu, inače će Rusija popuniti prazninu - poručuju u izjavi.