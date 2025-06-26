Njemački parlament: Bundestag produžio razmještaj vojnika u BiH za još godinu dana

Njemački parlament, Bundestag, produžio je razmještaj njemačkih vojnika u Bosni i Hercegovini za još godinu dana.

Bundeswehr je dio stabilizacijskih snaga Evropske unije u našoj zemlji, odnosno misije EUFOR-a.

Vijest prenosi Deutsche Welle, pozivajući se na agenciju dpa, navodeći da misija prati poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u BiH 1995. godine.

U obuci bosanskih oružanih snaga pomaže 50 njemačkih vojnika, kao i u održavanju regionalne sigurnosti te pružaju savjete i podršku.

Novinska agencija DPA javila je da je njemačkim zastupnicima rečeno da je, uprkos godinama međunarodne podrške, Bosna i Hercegovina i dalje "na klimavom tlu".