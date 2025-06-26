Božović uputio oštru poruku Dodiku: "Dosta više sa kur**njem bez pokrića, kao da si ravan Trampu i Putinu"

Član Glavnog odbora SDS i načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović uputio je otvoreno pismo Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, naslovljeno sa "Dosta je svega, Milorade".

Njegovo obraćanje lideru SNSD-a i bjeguncu od bh. pravosuđa prenosimo u cijelosti:

- Dosta je bilo tvog vladanja, jer si ovaj put na vlasti u Republici Srpskoj skoro dvadeset godina neprekidno. Dosta je pokradenih izbora i ''papaka''. Dosta je više sijanja straha kod naroda koji pita: ''Hoće li biti rata?'' Dosta je laži o ''stranim neprijateljima i domaćim izdajnicima'' kojima si posijao razdor i mržnju u narodu.

Dosta je guranja naroda i Republike Srpske ispred sebe, kao zaloga za ličnu slobodu. Dosta je uništavanja institucija Republike Srpske, jer si sve njih potčinio svom interesu.

Zar ti nije dosta više narodnih para, jer si izvukao toliko da to ne može potrošiti ni deseto koljeno?

Dosta više sa ''kur*enjem'' bez pokrića, u najmanju ruku kao da si ravan Trampu i Putinu. Dosta je postavljanja kriminalaca na državne pozicije, jer time pokazuješ da ste iznad zakona.

Dosta sa uništavanjem državnih preduzeća koja si sa svojim lopovima doveo na koljena. Dosta više sa promovisanjem kvazi intelektualaca, jer si tako otjerao svu pamet iz Republike Srpske. Dosta je bilo kriminala sa koncesijama iz kojeg ste pokrali stotine miliona.

Dosta je građevinskog kriminala i kumovskih zgrada i hotela kockarnica za koje građani treba da daju milione koji će završiti u tvojim džepovima.

Dosta je pranja para preko tvoje Igokee, jer si uništio ostali sport u Republici Srpskoj. Dosta je blokada svega kako bi pokazao snagu. Prođe nam život u blokadama. Dosta sa promovisanjem mediokriteta sa lažnim diplomama na najviše funkcije u Republici Srpskoj.

Dosta je bahaćenja avionima i helikopterima za privatne potrebe kao da smo najveća ekonomija regiona.

Zar nije dosta bahaćenja i trošenja najvećeg budžeta od bilo kojeg predsjednika u regionu?! Ima li kraja...???

Kao što si ti 1999. po nalogu Medlin Olbrajt (Madeleine Albright) javno pisao Miloševiću, povuci se i spasi narod i Republiku Srpsku - naveo je u otvorenom pismu Božović.