Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

U toku sjednica Predstavničkog doma PFBiH: Bit će razmatrano osam izvještaja o zaduženju

zastupnici će se baviti i s dva zaduženja kod komercijalnih banaka putem kratkoročnih kredita, realiziranih krajem februara i marta ove godine

Sjednica Predstavničkog doma PFBiH. Fena

S. S.

26.6.2025

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bit će razmatrano osam izvještaja koji se tiču zaduženja FBiH.

Pred zastupnicima će se naći izvještaji o više emisija obveznica i trezorskih zapisa iz 2025. godine, ukupne vrijednosti od stotina miliona maraka. 

Radi se o zaduženjima putem obveznica iz marta, aprila i maja, u iznosima od po 50 miliona KM, s rokovima otplate od tri do sedam godina. 

Također, bit će razmatrani izvještaji o emisijama trezorskih zapisa iz marta i aprila u iznosima od po 40 miliona KM, s kraćim rokovima otplate od šest do 12 mjeseci.

Uz to, zastupnici će se baviti i s dva zaduženja kod komercijalnih banaka putem kratkoročnih kredita, realiziranih krajem februara i marta ove godine.

# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.