U toku sjednica Predstavničkog doma PFBiH: Bit će razmatrano osam izvještaja o zaduženju

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bit će razmatrano osam izvještaja koji se tiču zaduženja FBiH.

Pred zastupnicima će se naći izvještaji o više emisija obveznica i trezorskih zapisa iz 2025. godine, ukupne vrijednosti od stotina miliona maraka.

Radi se o zaduženjima putem obveznica iz marta, aprila i maja, u iznosima od po 50 miliona KM, s rokovima otplate od tri do sedam godina.

Također, bit će razmatrani izvještaji o emisijama trezorskih zapisa iz marta i aprila u iznosima od po 40 miliona KM, s kraćim rokovima otplate od šest do 12 mjeseci.

Uz to, zastupnici će se baviti i s dva zaduženja kod komercijalnih banaka putem kratkoročnih kredita, realiziranih krajem februara i marta ove godine.