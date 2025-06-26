Izraelski mediji pišu o otkazanoj konferenciji u Sarajevu: Izvinjenje rabina nije dovoljno, traže da isto uradi i Delić

Vlasti Bosne i Hercegovine izvinile su se zbog otkazivanja susreta Konferencije europskih rabina, planiranog za sredinu juna u Sarajevu, prenose izraelski i jevrejski mediji. Ipak, sudeći po odgovoru koji je uslijedio, izvinjenje nije prihvaćeno.

Kako podsjeća Jewish News, hotel Swissotel u Sarajevu odustao je od domaćinstva događaja nakon što je ministar Adnan Delić javno osudio održavanje skupa, navodeći da Sarajevo "ne smije biti pozornica za podršku genocidu". Hotel je potom otkazao rezervacije za 50 gostiju iz cijele Evrope, navodeći kao razlog „nedavne događaje i veliku pažnju javnosti“.

Iskreno žaljenje

Dvije sedmice kasnije, iz državnog vrha BiH upućeno je izvinjenje. U pismu predsjedniku Konferencije europskih rabina, rabinu Pinchasu Goldschmidtu, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, Borjana Krišto, izrazila je "iskreno žaljenje", navodeći da piše i u svoje lično ime.

Naglasila je kako vjeruje da sva tri konstitutivna naroda u BiH prepoznaju važnost međureligijskog dijaloga kao osnove za povjerenje, razumijevanje i mir. Također je istakla da antisemitskoj retorici nema mjesta u BiH te dodala da će vlasti ostati posvećene borbi protiv takvih pojava.

Pismo je zaključila pozivom rabinu Goldschmidtu da posjeti BiH, ističući kako bi njegova prisutnost bila snažan simbol jedinstva i predanosti toleranciji i saradnji.

Jewish News podsjeća da su delegati već imali potvrđene smještaje i avionske karte za godišnji sastanak koji je trebao okupiti rabine iz više evropskih zemalja, uključujući Francusku, Njemačku, Nizozemsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, od 16. do 18. juna.

Zahvalnost na pismu

Iako je izrazio zahvalnost na pismu i nazvao ga dobrodošlom gestom, rabin Goldschmidt je poručio da "smisleno izvinjenje treba doći od odgovornih", konkretno misleći na ministra Delića, za kojeg tvrdi da je predvodio zabranu događaja. Ukoliko to izostane, pozvao je vlasti da ga smijene, poručujući da bi sve manje od toga značilo tolerisanje netolerancije unutar same Vlade.

Kako navodi izraelski Haaretz, konferencija je umjesto u Sarajevu održana u Minhenu, gdje se nalazi sjedište organizacije. U tekstu se također prenosi Goldschmidtov stav da pitanje još uvijek nije riješeno, te da Konferencija ostaje predana odbrani vjerskih sloboda i sprječavanju isključivanja jevrejskih zajednica iz bilo koje evropske zemlje.