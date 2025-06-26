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PREDSJEDNIK RS

Dodik kaže da godišnjicu genocida u Srebrenici ne organiziraju državni organi, nego "muslimanska strana"

Mi ne sporimo njihovu potrebu da to obilježe, ali to da oni nas stalno preko tog događaja kvalifikuju najgore moguće za nas je neprihvatljivo

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

26.6.2025

Govoreći o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, predsjednik RS Milorad Dodik je na konferenciji za medije u Banjoj Luci kazao da obilježavanje ne organiziraju državni organi, nego "muslimanska strana".

- Ostaje potpuna nesaglasnost u vezi s tim, to ne ide kod nas i ne može biti prihvaćeno. Mi ne sporimo njihovu potrebu da to obilježe, ali to da oni nas stalno preko tog događaja kvalifikuju najgore moguće za nas je neprihvatljivo - kaže Dodik.

Rekao je da želi da kaže da želi da iobilježavanje i stradanja Srba u Bratuncu i stradanje Bošnjaka prođu u najboljem redu. 

Nakon toga je i negirao genocid u Srebrenici, govoreći da je to "veliki zločin". Izjavio je da niko nije odgovarao za stradanje Srba u Podrinju. 

- Kada govorimo o Srebrenici imenima, tamo se navode i oni koji su stradali i 1991. i 1992. godine, nije to događaj od 11. do 18. jula. Time se htjela učini koncentracija - kazao je Dodik.

Komentarisao je i odluku Ustavnog suda RS koji je proglasio neustavnim Zakon kojim se sredstva od PDV-a umanjila Banjoj Luci i Bijeljini. 

- Neće se smanjiti budžeti nerazvijenim općinama, RS će zaštititi nerazvijene opštine - kaže on.

# GENOCID
# SREBRENICA
# MILORAD DODIK
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