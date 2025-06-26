Dodik kaže da godišnjicu genocida u Srebrenici ne organiziraju državni organi, nego "muslimanska strana"

Govoreći o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, predsjednik RS Milorad Dodik je na konferenciji za medije u Banjoj Luci kazao da obilježavanje ne organiziraju državni organi, nego "muslimanska strana".

- Ostaje potpuna nesaglasnost u vezi s tim, to ne ide kod nas i ne može biti prihvaćeno. Mi ne sporimo njihovu potrebu da to obilježe, ali to da oni nas stalno preko tog događaja kvalifikuju najgore moguće za nas je neprihvatljivo - kaže Dodik.

Rekao je da želi da kaže da želi da iobilježavanje i stradanja Srba u Bratuncu i stradanje Bošnjaka prođu u najboljem redu.

Nakon toga je i negirao genocid u Srebrenici, govoreći da je to "veliki zločin". Izjavio je da niko nije odgovarao za stradanje Srba u Podrinju.

- Kada govorimo o Srebrenici imenima, tamo se navode i oni koji su stradali i 1991. i 1992. godine, nije to događaj od 11. do 18. jula. Time se htjela učini koncentracija - kazao je Dodik.

Komentarisao je i odluku Ustavnog suda RS koji je proglasio neustavnim Zakon kojim se sredstva od PDV-a umanjila Banjoj Luci i Bijeljini.

- Neće se smanjiti budžeti nerazvijenim općinama, RS će zaštititi nerazvijene opštine - kaže on.