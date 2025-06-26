Sjednica Doma naroda PSBiH kao i prethodne: Umjesto o dnevnom redu, raspravlja se o kršenju Poslovnika

Na dnevnom redu je davanje saglasnosti na brojne međunarodne sporazume, izmjene Izbornog zakona BiH na prijedlog Marine Pendeš, a posljednje tačke su smjena SNSD-ovih kadrova.

Sjednica Doma naroda PSBiH identična je kao i prethodne, umjesto o tačkama dnevnog reda, raspravlja se o kršenju Poslovnika.

Sjednica je počela izlaganjem dopredsjedavajućeg Kemala Ademovića, koji je kazao da on nije konsultovan oko dnevnog reda kao član Kolegijuma. Također, kazao je da su prve tačke sporazumi, iako su te tačke uvijek bile na kraju dnevnog reda. Zatražio je promjenu redoslijeda tačaka dnevnog reda.

Delegat Želimir Nešković (SDS) je kazao da se krši rok od tri dana za zakazivanje hitne sjednice. Također, naveo je da su oni kao delegati tražili hitnu sjednicu s tri tačke, a dobili su 25 tačaka, od kojih su njihove tri na kraju.

Džemal Smajić (SBiH) je upitao predsjedavajućeg Nikolu Špirića (SNSD) da li je ukinuta rasprava o dnevnom redu.

Dopredsjedavajući Dragan Čović je kazao da je svako javljanje od početka sjednice bilo kršenje Poslovnika i kazao je da je od početka mandata bilo bar 100 kršenja Poslovnika.