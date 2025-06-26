Čović o presudi u slučaju "Kovačević": Mijić i Bunoza zaštitili interese BiH od grubog nasrtaja na Dejtonski sporazum

Dopredsjevajući Dom naroda PSBiH Dragan Čović (HDZ BiH) je kazao da ova sjednica je samo još jedna u kojoj se krši Poslovnik, a da će i on dati doprinos u tome kroz probijanje rokova za raspravu.
Kazao je da je bar 100-tinjak primjera kršenja Poslovnika od početka mandata.
Nakon toga se osvrnuo i na presudu u slučaju "Slaven Kovačević".
- Razlikujemo se od onih koji su tužili BiH na ESLJP, pa su ovih dana dobili poruku. Čestitke radu Monike Mijić, Bunoze i svih onih koji su se organizirali da zaštite interese BiH od grubog nasrtaja transformiranja Dejtonskog sporazuma, odnosno njenog Ankesa 4 u traženju nekog građanskog koncepta. To je legitimno i legalno uraditi mimo institucija BiH iz razloga koji je urađeno - naveo je Čović.