Dio Karišikove grupe: Ukinut pritvor i određene mjere zabrane Adisu Đonki

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH u predmetu Elmedin Karišik i dr., Sud Bosne i Hercegovine je 25.6.2025. donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH i osumnjičenom Adisu Đonki ukinut pritvor, te istovremeno određene sljedeće mjere zabrane:

- zabrana napuštanja boravišta;

- zabrana putovanja;

- zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti;

- zabrana posjećivanja određenih mjesta ili područja, i

- zabrana sastajanja sa određenim osobama, a sve iz člana 126. ZKPBiH.

Izrečene mjere zabrane po ovom rješenju mogu trajati dok za istim postoji potreba ili do drugačije odluke Suda. Kontrola opravdanosti trajanja izrečenih mjera zabrane vršit će se po isteku svakih dva (2) mjeseca.

Osumnjičeni se tereti da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH.