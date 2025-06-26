Prekinuta sjednica Predstavničkog doma PFBiH: Nije usvojen dnevni red

Zbog neusvajanja dnevnog reda, sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prekinuta je prije nego što je i započela.

Za dnevni red koji je sadržavao 11 tačaka, među kojima osam izvještaja o zaduženju FBiH, glasalo je 48 zastupnika, 35 je bilo protiv, a dva suzdržana – što nije bilo dovoljno za njegovo usvajanje.

O situaciji se oglasio i zastupnik SDA Haris Šabanović, naglasivši da su pokušali uvrstiti i Strategiju za mlade FBiH, ali bezuspješno.

„Dnevni red je bio skroman i sveden gotovo isključivo na izvještaje o zaduženju. Predložili smo da se uvrsti bar Strategija za mlade, ali očigledno nema ni volje ni većine za to“, izjavio je Šabanović.

Prema ranije planiranom dnevnom redu, osim izvještaja o zaduženju, posljednja tačka odnosila se na izbore i imenovanja.