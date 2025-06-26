Hadžidedić u emisiji "Crvena olovka": Može li doći do ponovnog sukoba Irana i Izraela

Očekivala se dodatna eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Strahovalo se od upotrebe nuklearnog oružja. Govorilo se o Trećem svjetskom ratu. Umjesto toga odjeknula je vijest o uspostavljenom primirju između Irana i Izraela. Kao rezultat primirja dobili smo rat bez gubitnika, mir bez pobjednika i Donalda Trampa kao glavnog mirotvorca.

Da li je Tramp odigrao ključnu ulogu u uspostavljanju mira i da li je zaista uspostavljen trajni mir? Može li doći do ponovnog sukoba Irana i Izraela? Šta BiH može izvući kao pouku iz globalnih dešavanja? O ovim i drugim aktuelnim pitanjima govorimo sa prof. dr. Zlatkom Hadžidedićem, stručnjakom za međunarodne odnose, političku teoriju i teoriju nacionalizma.

Emisiju „Crvena olovka“ gledajte večeras u 20h na programu Alfa TV.