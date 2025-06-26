Davor Ivo Stier, predsjedavajući Delegacije EP, za "Avaz": Ne bi bilo dobro da BiH ostane na začelju EU procesa

U Briselu danas počinje dvodnevno zasjedanje Evropskog vijeća. Osim o geoekonomskim izazovima i aktuelnoj situaciji u Ukrajini i na Bliskom istoku, članice Vijeća razgovarat će i o stanju na zapadnom Balkanu, posebno o reformama država regiona na njihovom evropskom putu. Kada je BiH u pitanju, mnogo ranije je bilo poznato da će junsko zasjedanje označiti još jednu propuštenu priliku za dobivanje odluke o početku pregovora o članstvu u EU.

Plan rasta

- Sasvim sigurno je puno vremena izgubljeno, kad uzmemo u obzir da je u martu 2024. donesena odluka Evropskog vijeća da BiH može otvoriti pregovore, uz ispunjavanje minimalnih uvjeta. Bila su to četiri zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Uredu, dva zakona su usvojena, ali imamo još zakone o VSTV-u i Sudu BiH. Oni u Parlamentu BiH nisu dobili potporu i time je još jedna prilika izgubljena. To ne znači da se ne može to popraviti, ali gubi se vrijeme. U ovom trenutku je jasno da se ostale zemlje zapadnog Balkana trude ispuniti uvjete ili za Plan rasta ili za napredak u pregovorima i ne bi bilo dobro da BiH ostane na začelju tog procesa – kazao je za “Avaz” predsjedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom Davor Ivo Stier.

Dogovori su nužni i oni su i mogući u BiH, naglašava Stier, podsjetivši na nedavno potpisivanje sporazuma o Frontexu, što pokazuje da je napredak moguć.

- Tačno se zna šta je potrebno učiniti za otvaranje pregovora. Ja se ne slažem s logikom nekih političara u BiH da se evropske reforme moraju staviti sa strane dok se ne riješi pitanje s Dodikom i eventualno novim većinama na državnoj razini. Ako postoji mogućnost da se otvore pregovori i da se donesu zakoni koji su nužni za otvaranje pregovora, mislim da oni koji kažu da žele vidjeti BiH u EU za to trebaju dići ruke. Na izazove koje BiH ima, uključujući i to podrivanje ustavnog poretka od Milorada Dodika, najbolji odgovor je integrirati BiH u EU – ističe Stier.

Koncept BiH

On dodaje da propuštanje rokova neće riješiti problem sa separatističkom politikom već će ga samo produbljivati.

- Tim više je bilo neodgovorno rušiti Zakon o VSTV-u ili Sudu BiH. Naprotiv, najbolje što se može dogoditi BiH, što će je učvrstiti u svojoj državnosti, što će učvrstiti koncept BiH kao zemlje triju ravnopravnih, konstitutivnih naroda i građana, upravo je ispunjavanje tih minimalnih uvjeta i otvaranje pregovora – dodaje Stier.

Poručuje kako EU želi da BiH uspije, ali da je jasno da, što se više šansi propusti, bez argumenata ostaju prijatelji BiH unutar evropskih institucija koji nastoje zadržati BiH na evropskoj agendi.

Pijetet žrtvama genocida

Godišnjica genocida u Srebrenici bit će obilježena i u evropskim institucijama. Jučer je u Službi za vanjske poslove Evropske unije otvorena izložba, godišnjica će biti obilježena na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strazburu, a posebnu sjednicu održat će i Delegacija EP za BiH.

- Važno je izraziti pijetet žrtvama, ne zaboraviti, komemorirati 30 godina od genocida. Suprotstaviti se negacionitičkim snagama koje, nažalost, ne žele prihvatiti tu presudu, a na temelju te istine graditi proces pomirenja, dijaloga, mogućnosti dogovora i ravnopravnosti među konstitutivnim narodima i svim građanima BiH. Da zemlja otvori i ostvari svoju evropsku perspektivu – kaže Davor Ivo Stier.